Боевики за сутки 51 раз обстреляли силы АТО, ранены трое бойцов - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 9 января. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 51 раз вели огонь по позициям украинских военных. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
В сообщении отмечается, что три военнослужащие получили ранения.
"На Мариупольском направлении с 122 миллиметровой артиллерии российско-оккупационные войска обстреливали Широкино. Из 120 и 82 миллиметровых минометов они вели огонь по Марьинке, Гнутово, Троицкому, Водяное, Талаковке, и Широкино. С гранатометов и стрелкового оружия боевики обстреляли Павлополь, Красногоровку, Гнутово, Широкино. По Марьинке огонь вела БМП противника, а по Талаковке - танк ", - указали в пресс-центре АТО.
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"На Луганском - из минометов различных калибров - Троицкое, а из гранатометов и стрелкового оружия - Новозвановку, Лопаскино и Станицу Луганскую. По Троицкому стрелял снайпер", - добавили в штабе.
Отмечается, что на Донецком направлении - с 122 миллиметровой артиллерии - Луганское. С 82 миллиметровых минометов - по Авдеевке, Майорску и Луганску. А из гранатометов и стрелкового оружия - по Луганскому, Зайцево и Авдеевке. По Луганскому огонь вела БМП противника.