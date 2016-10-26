Бойовики за добу 34 рази обстрілювали позиції ЗСУ на Донбасі – штаб
Київ • УНН
КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За минулу добу російсько-окупаційні війська 34 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. Про це йдеться у повідомленні прес-центру АТО, передає УНН.
На Маріупольському напрямку відбулось 24 випадки порушення режиму припинення вогню.
“Кулемети великого калібру, гранатомети, стрілецьку зброю бойовики задіяли в районах Старогнатівки, Лебединського та Павлопіля, а у Водяному, Красногорівці, Гнутовому і Тарамчуку обстріли тривали з мінометів калібру 82мм. По укріпленнях Збройних Сил України в Широкіному противник вів вогонь з мінометів калібру 120мм, а в Мар’їнці окрім мінометів, було задіяно ворожих снайперів, кулемети, гранатомети, стрілецьку зброю,” — йдеться в повідомленні.
На Луганському напрямку зафіксовано 5 провокацій проти сил АТО.
“В напрямку Станиці Луганської та Новоолександрівки окупанти відкрили вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, а по позиціях поблизу Богуславського — зі ствольної артилерії калібру 122мм,” — додали у штабі АТО.
На Донецькому напрямку обстріли продовжуються в Авдіївці.
Зазначається, що за вказаний період російсько-окупаційні війська проти захисників України 5 разів використовували різну зброю, зокрема міномети обох калібрів, гранатомети різних систем та кулемети.