Боевики за сутки 34 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 34 раза открывали огонь по позициям украинских защитников. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает УНН.
На Мариупольском направлении состоялось 24 случая нарушения режима прекращения огня.
"Пулеметы большого калибра, гранатометы, стрелковое оружие боевики задействовали в районах Старогнатовка, Лебединское и Павлополь, а в Водяное, Красногоровке, Гнутово и Тарамчук обстрелы продолжались из минометов калибра 82мм. По укреплениям Вооруженных Сил Украины в Широкино противник вел огонь из минометов калибра 120 мм, а в Марьинке кроме минометов, было задействовано вражеских снайперов, пулеметы, гранатометы, стрелковое оружие", - говорится в сообщении.
На Луганском направлении зафиксировано 5 провокаций против сил АТО.
"В направлении Станицы Луганской и Новоалександровки оккупанты открыли огонь из гранатометов и стрелкового оружия, а по позициям вблизи Богуславского - из ствольной артиллерии калибра 122мм", - добавили в штабе АТО.
На Донецком направлении обстрелы продолжаются в Авдеевке.
Отмечается, что за указанный период русско-оккупационные войска против защитников Украины 5 раз использовали различное оружие, в том числе минометы обоих калибров, гранатометы различных систем и пулеметы.