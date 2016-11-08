Бойовики з мінометів вели вогонь у бік КП “Майорське”
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Вчора, 7 листопада бойовики з 120-мм мінометів вели вогонь в напрямку контрольного пункту “Майорське”. Про це УНН повідомили у прес-службі ДПСУ.
Так, вогонь бойовики розпочали о 21-й годині з боку н.п. Горлівка, що на неконтрольованій території. Вони використовували 120-мм міномети. У результаті обстрілу декілька мін розірвались поряд з територією КПВВ, коли на даному дорожньому коридорі уже не здійснювалися пропускні операції, тому ніхто з цивільних громадян не постраждав.