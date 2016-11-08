Боевики из минометов вели огонь в направлении КП "Майорское"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Вчера, 7 ноября боевики из 120-мм минометов вели огонь в направлении контрольного пункта "Майорское". Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
Так, огонь боевики открыли в 21:00 со стороны н.п. Горловка, что на неконтролируемой территории. Они использовали 120-мм минометы. В результате обстрела несколько мин разорвались рядом с территорией КПВВ, когда на данном дорожном коридоре уже не осуществлялись пропускные операции, поэтому никто из мирных жителей не пострадал.