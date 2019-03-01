Бойовики тричі обстріляли позиції Об'єднаних сил, поранено військового
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Протягом доби бойовики три рази обстріляли позиції наших військ, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями, передає УНН із посиланням на прес-центр ООС.
"Протягом доби противник три рази обстріляв позиції наших військ, двічі застосувавши озброєння, заборонене Мінськими домовленостями... У результаті обстрілів один наш захисник був поранений", - йдеться у повідомленні.
У прес-центрі відзначили, що підрозділи, які обстрілювалися, дали противнику адекватну відповідь.
"Зокрема, над однією з наших позицій військовослужбовці Об'єднаних сил зі стрілецької зброї збили ворожий безпілотний літальний апарат, що здійснював коректування вогню артилерії. Втрати противника уточнюються", - йдеться у повідомленні.
Ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових, повідомили в прес-центрі.
Як повідомляв УНН, за минулу добу, 28 лютого, ворог 13 разів відкривав вогонь по позиціях українських військ, використовуючи озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.