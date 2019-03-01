Боевики трижды обстреляли позиции Объединенных сил, ранен военный
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В течение суток боевики три раза обстреляли позиции наших войск, дважды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностям, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"В течение суток противник три раза обстрелял позиции наших войск, дважды применив вооружение, запрещенное минскими договоренностям ... В результате обстрелов один наш защитник был ранен", - говорится в сообщении.
В пресс-центре отметили, что подразделения, которые обстреливались, дали противнику адекватный ответ.
"В частности, над одной из наших позиций военнослужащие Объединенных сил из стрелкового оружия сбили вражеский беспилотный летательный аппарат, совершавший корректировки огня артиллерии. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных, сообщили в пресс-центре.
Как сообщал УНН, за прошедшие сутки, 28 февраля, враг 13 раз открывал огонь по позициям украинских войск, используя вооружение, которое запрещено минского договоренностями.