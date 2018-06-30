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Бойовики сьогодні з опівночі тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил

Бойовики сьогодні з опівночі тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил

Київ • УНН

 • 9178 перегляди

КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні з опівночі бойовики тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.

"З опівночі з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ зафіксовано 3 прицільні обстріли, усі вони відбулися на донецькому напрямку. Поблизу Гнутового, а також Мар'їнки з опівночі противник вів провокаційні обстріли з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів", - сказав він.

З його слів, зокрема, близько 6 ранку ворог випустив 2 міни 120 калібру по захисниках Гнутового.

Військовослужбовців ЗСУ відкривали вогонь у відповідь двічі, додав Праута.

Нагадаємо, військові на Донбасі за минулу добу 18 разів відстрілювалися від бойовиків.

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