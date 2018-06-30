Бойовики сьогодні з опівночі тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил
Київ • УНН
КИЇВ. 30 червня. УНН. Сьогодні з опівночі бойовики тричі обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі. Про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України Максим Праута, передає кореспондент УНН.
"З опівночі з боку бойовиків окупаційних адміністрацій РФ зафіксовано 3 прицільні обстріли, усі вони відбулися на донецькому напрямку. Поблизу Гнутового, а також Мар'їнки з опівночі противник вів провокаційні обстріли з підствольних гранатометів та великокаліберних кулеметів", - сказав він.
З його слів, зокрема, близько 6 ранку ворог випустив 2 міни 120 калібру по захисниках Гнутового.
Військовослужбовців ЗСУ відкривали вогонь у відповідь двічі, додав Праута.
Нагадаємо, військові на Донбасі за минулу добу 18 разів відстрілювалися від бойовиків.