Бойовики сьогодні тричі обстрілювали позиції сил АТО, поранено військового – штаб

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КИЇВ. 5 березня. УНН. Незаконні збройні формування, незважаючи на рішення Тристоронньої контактної групи щодо припинення вогню, здійснили протягом сьогоднішнього дня три обстріли позицій сил АТО, внаслідок чого зазнав поранення один український військовий, передає УНН з посиланням на повідомлення прес-центру штабу АТО.

“Впродовж дня загарбники здійснили три прицільні обстріли укріплень сил АТО... Унаслідок ворожого вогню поранення зазнав один військовослужбовець Збройних Сил України”, — повідомили у прес-центрі.

У штабі поінформували, що на луганському напрямку противник вів вогонь з 82-мм мінометів, автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї по наших опорних пунктах поблизу Щастя. З мінометів калібру 82-мм та великокаліберних кулеметів ворог порушував перемир’я неподалік Троїцького.

Водночас, за даними прес-центру, на донецькому напрямку окупанти застосували гранатомети і стрілецьку зброю у районі Новотроїцького.

Нагадаємо, протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден військовослужбовець Збройних сил України не був поранений або травмований.

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