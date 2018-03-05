Боевики сегодня трижды обстреливали позиции сил АТО, ранено военного - штаб
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Незаконные вооруженные формирования, несмотря на решение Трехсторонней контактной группы по прекращению огня, совершили в течение сегодняшнего дня три обстрелы позиций сил АТО, в результате чего получил ранение один украинский военный, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра штаба АТО.
"В течение дня захватчики совершили три прицельные обстрелы укреплений сил АТО... В результате вражеского огня ранения получил один военнослужащий Вооруженных Сил Украины", - сообщили в пресс-центре.
В штабе сообщили, что на луганском направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия по нашим опорным пунктах вблизи Счастье. С минометов калибра 82-мм и крупнокалиберных пулеметов враг нарушал перемирие неподалеку Троицкого.
В то же время, по данным пресс-центра, на донецком направлении оккупанты применили гранатометы и стрелковое оружие в районе Новотроицкого.
Напомним, в течение прошлых суток в зоне проведения антитеррористической операции ни один военнослужащий Вооруженных сил Украины не был ранен или травмирован.