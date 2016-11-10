Бойовики пошкодили дві багатоповерхівки в Мар'їнці під час обстрілів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Бойовики пошкодили дві багатоповерхівки в Мар'їнці під час обстрілів сил АТО на маріупольському напрямку за добу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"У Мар’їнці через обстріли з боку окупантів пошкоджено 2 багатоповерхових житлових будинки", - сказав О.Мотузяник.
Він також додав, що на маріупольському напрямку найпотужніший обстріл по позиціях сил АТО з мінометів відбувся вчора зранку у Павлополі. За його словами, обстріл тривав більше години. Там бойовики випустили понад 30 мін з 82-міліметрових та 120-міліметрових мінометів.
"Загалом обстановка незмінна: мінометні обстріли наших позицій на ділянці фронту Красногорівка – Мар’їнка та Павлопіль – Широкине тривають і вдень, і вночі. Натомість в районі Докучаєвська активність ворога знизилася", - сказав О.Мотузяник.
Він зауважив, що всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 25 ворожих обстрілів, 8 – з використанням важкого озброєння.
Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики найбільше обстрілювали на маріупольського напрямку, де було зафіксовано 18 обстрілів.