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Бойовики пошкодили дві багатоповерхівки в Мар'їнці під час обстрілів

Бойовики пошкодили дві багатоповерхівки в Мар'їнці під час обстрілів

Київ • УНН

 • 7988 перегляди

КИЇВ. 10 листопада. УНН. Бойовики пошкодили дві багатоповерхівки в Мар'їнці під час обстрілів сил АТО на маріупольському напрямку за добу. Про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

"У Мар’їнці через обстріли з боку окупантів пошкоджено 2 багатоповерхових житлових будинки", - сказав О.Мотузяник.

Він також додав, що на маріупольському напрямку найпотужніший обстріл по позиціях сил АТО з мінометів відбувся вчора зранку у Павлополі. За його словами, обстріл тривав більше години. Там бойовики випустили понад 30 мін з 82-міліметрових та 120-міліметрових мінометів.

"Загалом обстановка незмінна: мінометні обстріли наших позицій на ділянці фронту Красногорівка – Мар’їнка та Павлопіль – Широкине тривають і вдень, і вночі. Натомість в районі Докучаєвська активність ворога знизилася", - сказав О.Мотузяник.

Він зауважив, що всього за минулу добу на Маріупольському напрямку відбулося 25 ворожих обстрілів, 8 – з використанням важкого озброєння.

Як повідомляв УНН, з початку доби бойовики найбільше обстрілювали на маріупольського напрямку, де було зафіксовано 18 обстрілів.

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