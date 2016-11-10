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15 марта, 19:03 • 111339 просмотра

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Боевики повредили две многоэтажки в Марьинке во время обстрелов

Боевики повредили две многоэтажки в Марьинке во время обстрелов

Киев • УНН

 • 7988 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Боевики повредили две многоэтажки в Марьинке во время обстрелов сил АТО на мариупольском направлении. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"В Марьинке из-за обстрелов со стороны оккупантов повреждены два многоэтажных жилых дома", - сказал А.Мотузяник.

Он также добавил, что на мариупольском направлении самый мощный обстрел по позициям сил АТО из минометов состоялся вчера утром в Павлополе. По его словам, обстрел продолжался более часа. Там боевики выпустили более 30 мин из 82-миллиметровых и 120-миллиметровых минометов.

"В целом обстановка неизменна: минометные обстрелы наших позиций на участке фронта Красногоровка - Марьинка и Павлополь - Широкино продолжаются и днем, и ночью. Зато в районе Докучаевска активность врага снизилась", - сказал А.Мотузяник.

Он отметил, что всего за минувшие сутки на мариупольском направлении состоялось 25 вражеских обстрелов, 8 - с использованием тяжелого вооружения.

Как сообщал УНН, с начала суток боевики больше всего осуществили обстрелов на мариупольского направлении, где было зафиксировано 18 обстрелов.

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