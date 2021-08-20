Бойовики почнуть військові збори на Донбасі в День незалежності - розвідка

Деталі

Протягом тижня у з’єднаннях і частинах 1 і 2 АК противника уточнено приписний склад, який буде залучатись до зборів, і здійснено оповіщення повістками резервістів за місцями роботи.

“Крім того, завершується розгортання наметових містечок для розміщення зазначених осіб і підготовка пунктів прийому особового складу та техніки”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Протягом минулої доби, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА.