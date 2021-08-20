Бойовики почнуть військові збори на Донбасі в День незалежності - розвідка
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. На Донбасі бойовики завершують підготовку до зборів з військовозобов’язаними запасу і планують їх провести з 24 по 28 серпня. Про це повідомили в ГУР Міноборони, передає УНН.
Деталі
Протягом тижня у з’єднаннях і частинах 1 і 2 АК противника уточнено приписний склад, який буде залучатись до зборів, і здійснено оповіщення повістками резервістів за місцями роботи.
“Крім того, завершується розгортання наметових містечок для розміщення зазначених осіб і підготовка пунктів прийому особового складу та техніки”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Протягом минулої доби, 19 серпня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 9 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації, з яких 7 обстрілів і 2 прольоти БПЛА.