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Бойовики очікують прибуття до Донецька представників Генштабу РФ - "Інформаційний спротив"

Бойовики очікують прибуття до Донецька представників Генштабу РФ - "Інформаційний спротив"

Київ • УНН

 • 7824 перегляди

КИЇВ. 27 січня. УНН. Бойовики очікують прибуття до Донецька представників Генштабу збройних сил Російської Федерації і Південного військового округу збройних сил Російської Федерації. Про це повідомив координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

“Командування "1-го АК ДНР“ очікує прибуття в м. Донецьк найближчим часом делегації з представників Генштабу ЗС РФ і Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ на чолі з начальником штабу Центру територіальних військ ЮВО генерал-лейтенантом Теплинським М.Ю. Мета прибуття делегації невідома, при підготовці дотримуються суворих заходів секретності”, — повідомив Д.Тимчук.

Як повідомляв УНН, 24 січня командувач Центру територіальних військ Південного військового округу ЗС РФ видав письмову заборону про звільнення бойовиків, в яких закінчився термін “контракту”.

Українські Національні Новини

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