Боевики ожидают прибытия в Донецк представителей Генштаба РФ - "Информационное сопротивление"

"Командование "1-го АК ДНР" ожидает прибытия в Донецк в ближайшее время делегации из представителей Генштаба ВС РФ и Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ во главе с начальником штаба Центра территориальных войск ЮВО генерал-лейтенантом Теплинским М.Ю. Цель прибытия делегации неизвестна, при подготовке придерживаются строгих мер секретности", - сообщил Д.Тымчук.

Как сообщал УНН, 24 января командующий Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ издал письменный запрет об увольнении боевиков, у которых закончился срок "контракта".