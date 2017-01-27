Боевики ожидают прибытия в Донецк представителей Генштаба РФ - "Информационное сопротивление"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Боевики ожидают прибытия в Донецк представителей Генштаба вооруженных сил Российской Федерации и Южного военного округа вооруженных сил Российской Федерации. Об этом сообщил координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Командование "1-го АК ДНР" ожидает прибытия в Донецк в ближайшее время делегации из представителей Генштаба ВС РФ и Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ во главе с начальником штаба Центра территориальных войск ЮВО генерал-лейтенантом Теплинским М.Ю. Цель прибытия делегации неизвестна, при подготовке придерживаются строгих мер секретности", - сообщил Д.Тымчук.
Как сообщал УНН, 24 января командующий Центра территориальных войск Южного военного округа ВС РФ издал письменный запрет об увольнении боевиков, у которых закончился срок "контракта".