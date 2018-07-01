Бойовики обстріляли Зайцеве з мінометів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 липня. УНН. Незаконні збройні формування обстріляли позиції військових ЗСУ та цивільну інфраструктуру населеного пункту Зайцеве із мінометів калібром 120 мм, тим самим порушивши встановлене з 1 липня "хлібне перемир'я". Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил з посиланням на інформацію української сторони СЦКК, передає УНН.
"Бойовики збройних формувань РФ, незважаючи на введення з 00:00 годин 1 липня 2018 року режиму припинення вогню у рамках "хлібного перемир'я" вздовж всієї лінії розмежування сторін, прийнятого Тристоронньою контактною групою 27 червня 2018 року у Мінську, порушили режим тиші, застосувавши по позиціях ЗС України та цивільній інфраструктурі населеного пункту Зайцеве міномети калібром 120 мм (14 мін)", – йдеться в повідомленні.
За результатами фотофіксації встановлено, що цієї ночі ворог вів вогонь по цивільній інфраструктурі Зайцевого з населеного пункту Зайцеве Південне у період з 3:55 до 4:20.
"Внаслідок зазначеного обстрілу знищено нежитловий будинок, пошкоджені господарські будівлі, огорожа та присадибні ділянки мирних мешканців по вулиці Маресьєва", – зазначили у СЦКК.
З місцевих мешканців ніхто не постраждав.
Нагадаємо, за день 1 липня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню у зоні ООС.