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Бойовики обстріляли Зайцеве з мінометів

Бойовики обстріляли Зайцеве з мінометів

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 липня. УНН. Незаконні збройні формування обстріляли позиції військових ЗСУ та цивільну інфраструктуру населеного пункту Зайцеве із мінометів калібром 120 мм, тим самим порушивши встановлене з 1 липня "хлібне перемир'я". Про це повідомив прес-центр Операції об'єднаних сил з посиланням на інформацію української сторони СЦКК, передає УНН.

"Бойовики збройних формувань РФ, незважаючи на введення з 00:00 годин 1 липня 2018 року режиму припинення вогню у рамках "хлібного перемир'я" вздовж всієї лінії розмежування сторін, прийнятого Тристоронньою контактною групою 27 червня 2018 року у Мінську, порушили режим тиші, застосувавши по позиціях ЗС України та цивільній інфраструктурі населеного пункту Зайцеве міномети калібром 120 мм (14 мін)", – йдеться в повідомленні.

За результатами фотофіксації встановлено, що цієї ночі ворог вів вогонь по цивільній інфраструктурі Зайцевого з населеного пункту Зайцеве Південне у період з 3:55 до 4:20.

"Внаслідок зазначеного обстрілу знищено нежитловий будинок, пошкоджені господарські будівлі, огорожа та присадибні ділянки мирних мешканців по вулиці Маресьєва", – зазначили у СЦКК.

З місцевих мешканців ніхто не постраждав.

Нагадаємо, за день 1 липня бойовики 7 разів порушили режим припинення вогню у зоні ООС. 

 

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