Бойовики обстріляли житловий масив поблизу Попасної
Київ • УНН
КИЇВ. 12 листопада. УНН. Вранці у суботу, 12 листопада, бойовики накрили артилерійським та мінометним вогнем із забороненого мінськими домовленостями озброєння житловий масив садового огородництва "Криничне" поблизу міста Попасна, передає УНН з посиланням на прес-службу Луганської ОДА.
"Внаслідок прямого попадання зруйнований житловий будинок, а також пошкоджена лінія електропередач. Житловий масив повністю знеструмлений", - йдеться у повідомленні.
Вказано, що постраждалих серед мирного населення немає. Фахівці приступили до необхідних рятувальних та відновлювальних робіт.
"За останні дві доби це вже 15 обстріл з важкої артилерії. Ворог намагається спровокувати повномасштабне бойове зіткнення та зірвати перші відчутні для громадян результати переговорного процесу. Я маю на увазі відкриття КПВВ "Золоте", проте, запевняю, що ми утримаємо ситуацію", - прокоментував події на попаснянській ділянці заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.