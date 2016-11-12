Боевики обстреляли жилой массив вблизи Попасной
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Утром в субботу, 12 ноября, боевики накрыли артиллерийским и минометным огнем из запрещенного минскими договоренностями вооружения жилой массив садового огородничества "Криничная" вблизи города Попасная, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Луганской ОГА.
"В результате прямого попадания разрушен жилой дом, а также повреждена линия электропередач. Жилой массив полностью обесточен", - говорится в сообщении.
Указано, что пострадавших среди мирного населения нет. Специалисты приступили к необходимым спасательным и восстановительным работам.
"За последние двое суток это уже 15 обстрел из тяжелой артиллерии. Враг пытается спровоцировать полномасштабное боевое столкновение и сорвать первые ощутимые для граждан результаты переговорного процесса. Я имею в виду открытие КПВВ "Золотое", однако, уверяю, что мы удержим ситуацию", - прокомментировал события на Попаснянской участке заместитель председателя облгосадминистрации Юрий Клименко.