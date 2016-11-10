Бойовики не розпочали пропуск людей та автівок навпроти "Гнутового", утворилася черга
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. Навпроти “Гнутового” бойовики не розпочали пропуск громадян через лінію розмежування, утворилася черга з 40 автівок. Про це УНН повідомили в прес-службі ДПСУ.
“Сьогодні навпроти контрольного пункту в’їзду-виїзду „Гнутове“ представники російсько-терористичних військ не розпочали пропуск осіб і транспортних засобів через лінію розмежування на своєму блокпосту в н.п.Октябр”, — повідомили у ДПСУ.
За інформацією прес-служби, незаконні збройні формування хочуть звинуватити підрозділи Збройних Сил України в обстрілах селища.
Так, станом на ранок російські найманці не пропустили жодного автомобіля ні на в’їзд, ні на виїзд.
Наразі у КПВВ “Гнутове” на виїзному напрямку перебуває 40 автівок і 30 осіб, які прямують у пішому порядку.