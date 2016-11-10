Боевики не начали пропуск людей и автомобилей напротив "Гнутово", образовалась очередь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 ноября. УНН. Напротив "Гнутово" боевики не начали пропуск граждан через линию разграничения, образовалась очередь из 40 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.
"Сегодня напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" представители российско-террористических войск не начали пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на своем блокпосту в н.п. Октябрь", - сообщили в ГПСУ.
По информации пресс-службы, незаконные вооруженные формирования хотят обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в обстрелах поселка.
Так, по состоянию на утро российские наемники не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд.
Сейчас в КПВВ "Гнутово" на выездном направлении находится 40 автомобилей и 30 человек, следующих в пешем порядке.