Боевики не начали пропуск людей и автомобилей напротив "Гнутово", образовалась очередь

"Сегодня напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" представители российско-террористических войск не начали пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на своем блокпосту в н.п. Октябрь", - сообщили в ГПСУ.

По информации пресс-службы, незаконные вооруженные формирования хотят обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в обстрелах поселка.

Так, по состоянию на утро российские наемники не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд.

Сейчас в КПВВ "Гнутово" на выездном направлении находится 40 автомобилей и 30 человек, следующих в пешем порядке.