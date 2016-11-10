Боевики не начали пропуск людей и автомобилей напротив "Гнутово", образовалась очередь

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15 марта, 19:03 • 112078 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 157622 просмотра

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15 марта, 11:23 • 104023 просмотра

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Киев • УНН

 • 8520 просмотра

КИЕВ. 10 ноября. УНН. Напротив "Гнутово" боевики не начали пропуск граждан через линию разграничения, образовалась очередь из 40 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГПСУ.

"Сегодня напротив контрольного пункта въезда-выезда "Гнутово" представители российско-террористических войск не начали пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения на своем блокпосту в н.п. Октябрь", - сообщили в ГПСУ.

По информации пресс-службы, незаконные вооруженные формирования хотят обвинить подразделения Вооруженных Сил Украины в обстрелах поселка.

Так, по состоянию на утро российские наемники не пропустили ни одного автомобиля ни на въезд, ни на выезд.

Сейчас в КПВВ "Гнутово" на выездном направлении находится 40 автомобилей и 30 человек, следующих в пешем порядке.

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