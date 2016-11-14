Бойовики "ДНР" знову обстріляли школу в Мар'їнці
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 листопада. УНН. У ніч на 14 листопада під час обстрілу бойовиками Мар'їнки було пошкоджено вікно школи. Постраждалих немає. Про це кореспонденту УНН повідомили в ГУНП Донецької області.
Уже четвертий раз за два місяці бойовики відкривають вогонь по школі №2 Мар'їнки, де навчаються 160 дітей. Сьогодні вночі, під час обстрілу було пошкоджено вікно на другому поверсі, де знаходиться вчительська. На місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група Мар'їнського відділення поліції.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, на маріупольському напрямку кількість обстрілів бойовиків скоротилася удвічі.