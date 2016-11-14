Бойовики "ДНР" знову обстріляли школу в Мар'їнці

Уже четвертий раз за два місяці бойовики відкривають вогонь по школі №2 Мар'їнки, де навчаються 160 дітей. Сьогодні вночі, під час обстрілу було пошкоджено вікно на другому поверсі, де знаходиться вчительська. На місці обстрілу працювала слідчо-оперативна група Мар'їнського відділення поліції.

Відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на маріупольському напрямку кількість обстрілів бойовиків скоротилася удвічі.