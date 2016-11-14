Боевики "ДНР" снова обстреляли школу в Марьинке
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В ночь на 14 ноября во время обстрела боевиками Марьинки было повреждено окно школы. Пострадавших нет. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.
Уже четвертый раз за два месяца боевики открывают огонь по школе №2 Марьинки, где учатся 160 детей. Сегодня ночью во время обстрела было повреждено окно на втором этаже, где находится учительская. На месте обстрела работала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал УНН, на мариупольском направлении количество обстрелов боевиков сократилось вдвое.