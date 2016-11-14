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15 марта, 19:03 • 109365 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 150081 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 127324 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 120582 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 107024 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 102532 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 97289 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 127264 просмотра

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Актуальное
Боевики "ДНР" снова обстреляли школу в Марьинке

Боевики "ДНР" снова обстреляли школу в Марьинке

Киев • УНН

 • 10342 просмотра

МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 14 ноября. УНН. В ночь на 14 ноября во время обстрела боевиками Марьинки было повреждено окно школы. Пострадавших нет. Об этом корреспонденту УНН сообщили в ГУНП Донецкой области.

Уже четвертый раз за два месяца боевики открывают огонь по школе №2 Марьинки, где учатся 160 детей. Сегодня ночью во время обстрела было повреждено окно на втором этаже, где находится учительская. На месте обстрела работала следственно-оперативная группа Марьинского отделения полиции.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.258 (террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал УНН, на мариупольском направлении количество обстрелов боевиков сократилось вдвое.

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