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Бойовики 30 разів за добу обстріляли сили АТО на донецькому напрямку

Бойовики 30 разів за добу обстріляли сили АТО на донецькому напрямку

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 березня. УНН. Всього минулої доби на донецькому напрямку сталося 30 ворожих обстрілів, у 16 випадках ворог застосував важку зброю. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.

Основні бойові дії вчора велися на Світлодарській дузі та Новолуганському, а також під Авдіївкою.

“Ворог близько 15 разів застосовував міномети та двічі танки. Кількість випущених боєприпасів з важкого озброєння налічує понад 170. Окупанти вели вогонь і вдень, і вночі. Проте активність ворога зросла пізно ввечері під час заходу сонця”, — сказав О.Мотузяник.

Загалом на донецькому напрямку минулої доби сталося 30 ворожих обстрілів.

“Вчора було дуже неспокійно в Новгородському та Пісках. Всього вчора на донецькому напрямку сталося 30 ворожих обстрілів, у 16 випадках ворог застосував важку зброю”, — додав він.

Як повідомляв УНН, минулої доби в зоні АТО загинуло двоє військовослужбовців та п’ятеро бійців поранено.

Українські Національні Новини

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