Боевики 30 раз за сутки обстреляли силы АТО на донецком направлении
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Всего за минувшие сутки на донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в 16 случаях враг применил тяжелое оружие. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
Основные боевые действия вчера велись на Светлодарской дуге и Новолуганском, а также под Авдеевкой.
“Враг около 15 раз применял минометы и дважды танки. Количество выпущенных боеприпасов из тяжелого вооружения насчитывает более 170 Оккупанты вели огонь и днем, и ночью. Однако активность врага выросла поздно вечером на закате”, — сказал А.Мотузяник.
Всего на донецком направлении за прошедшие сутки произошло 30 вражеских обстрелов.
“Вчера было очень неспокойно в Новгородской и Песках. Всего вчера на донецком направлении произошло 30 вражеских обстрелов, в 16 случаях враг применил тяжелое оружие”, — добавил он.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки в зоне АТО погибли два военнослужащих и пятеро бойцов получили ранения.