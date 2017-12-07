"Борусія" Ярмоленка з "рекордним" показником пробилася до ЛЄ
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Дортмундська "Борусія" встановила своєрідний рекорд Ліги чемпіонів за кількістю набраних очок, які дозволили команді пробитися до Ліги Європи, передає УНН з посиланням на Opta.
Німецький клуб першим в історії турніру пробився в Лігу Європи з 2 очками. З настільки низьким показником ще жодна команда не проходила до ЛЄ через ЛЧ.
В заключному турі групового раунду Ліги чемпіонів "джмелі" в гостях поступилися "Реалу" 3:2, довівши виступи у нинішній єврокубковій кампанії до 2 нічиїх і відразу 4-х поразок.
Додамо, що в даному груповому турнірі наш Андрій Ярмоленко виступи у всіх баталіях – 4 в старті і 2 із заміни при 1 голі і 1 результативній передачі.
Нагадаємо, стали відомими усі учасники 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.