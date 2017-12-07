"Боруссия" Ярмоленко с "рекордным" показателем пробилась в ЛЕ

Немецкий клуб первым в истории турнира пробился в Лигу Европы с 2 очками. С таким низким показателем еще ни одна команда не проходила в ЛЕ через ЛЧ.

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов "шмели" в гостях уступили "Реалу" 3:2, доведя выступления в нынешней еврокубковой кампании в 2 ничьих и сразу 4-х поражений.

Добавим, что в данном групповом турнире наш Андрей Ярмоленко выступления во всех баталиях - 4 в старте и 2 с замены. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Напомним, стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.