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10 марта, 15:15 • 122992 просмотра

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"Боруссия" Ярмоленко с "рекордным" показателем пробилась в ЛЕ

"Боруссия" Ярмоленко с "рекордным" показателем пробилась в ЛЕ

Киев  •  УНН

 • 22212 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Дортмундская "Боруссия" установила своеобразный рекорд Лиги чемпионов по количеству набранных очков, которые позволили команде пробиться в Лигу Европы, передает УНН со ссылкой на Opta.

Немецкий клуб первым в истории турнира пробился в Лигу Европы с 2 очками. С таким низким показателем еще ни одна команда не проходила в ЛЕ через ЛЧ.

В заключительном туре группового раунда Лиги чемпионов "шмели" в гостях уступили "Реалу" 3:2, доведя выступления в нынешней еврокубковой кампании в 2 ничьих и сразу 4-х поражений.

Добавим, что в данном групповом турнире наш Андрей Ярмоленко выступления во всех баталиях - 4 в старте и 2 с замены. На его счету 1 гол и 1 результативная передача.

Напомним, стали известны все участники 1/8 финала Лиги чемпионов.

 

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