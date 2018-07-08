"Борусія" прийняла пропозицію по Ярмоленко від англійського клубу

“Молотобійці” запропонували за українця 17,5 млн. фунтів. “Джмелів” дана пропозиція влаштувала. Примітно, що керівництво дортмундців навіть звільнила Ярмоленка від тренувального процесу задля узгодження всіх деталей з представником АПЛ.

Варто зазначити, що для переходу українця залишилося пройти медобстеження і отримати дозвіл на роботу.

Додамо, що трансферна вартість “Вест Хема”, який у минулому чемпіонаті посів 13 місце в АПЛ, становить 230 млн. євро. Наставником команди є чилієць Мануель Пеллегріні.