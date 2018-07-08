"Борусія" прийняла пропозицію по Ярмоленко від англійського клубу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. Англійський “Вест Хем” зробив пропозицію дортмундській “Борусії” стосовно придбання гравця збірної України Андрія Ярмоленка, повідомляє УНН з посиланням на Sky Sports.
“Молотобійці” запропонували за українця 17,5 млн. фунтів. “Джмелів” дана пропозиція влаштувала. Примітно, що керівництво дортмундців навіть звільнила Ярмоленка від тренувального процесу задля узгодження всіх деталей з представником АПЛ.
Варто зазначити, що для переходу українця залишилося пройти медобстеження і отримати дозвіл на роботу.
Додамо, що трансферна вартість “Вест Хема”, який у минулому чемпіонаті посів 13 місце в АПЛ, становить 230 млн. євро. Наставником команди є чилієць Мануель Пеллегріні.