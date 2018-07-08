"Боруссия" приняла предложение по Ярмоленко от английского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 8 июля. УНН. Английский “Вест Хэм” сделал предложение дортмундской “Боруссии” относительно приобретения игрока сборной Украины Андрея Ярмоленко, сообщает УНН со ссылкой на Sky Sports.
“Молотобойцы” предложили за Украинское 17,5 млн. Фунтов. “Шмелей” данное предложение устроила. Примечательно, что руководство дортмундцев даже освободило Ярмоленко от тренировочного процесса для согласования всех деталей с представителем АПЛ.
Стоит отметить, что для перехода Украинской осталось пройти медобследование и получить разрешение на работу.
Добавим, что трансферная стоимость “Вест Хэма”, который в прошлом чемпионате занял 13 место в АПЛ, составляет 230 млн. евро. Наставником команды является чилиец Мануэль Пеллегрини.