Болтон сподівається, що у Рябошапки будуть блискучі відносини з генпрокурором США
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон сподівається, що після затвердження Руслана Рябошапки на посаді Генерального прокурора України, у нього складуться блискучі відносини з генеральним прокурором США. Про це він повідомив на пресконференції під час візиту до Києва, передає кореспондент УНН.
"Також я мав зустріч з Русланом Рябошапкою, якого номінували на позицію Генерального прокурора. І я сподіваюсь, що коли його затвердять, у нього складуться блискучі відносини з нашим Генеральним прокурором", - сказав Болтон.
Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатуру заступника керівника Офісу Президента Руслана Рябошапки розглядають для призначення на посаду Генерального прокурора.
Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський представив раднику з національної безпеки США Джону Болтону план реформування щодо законодавства, який планують внести на розгляд ВРУ.