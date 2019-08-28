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Болтон сподівається, що у Рябошапки будуть блискучі відносини з генпрокурором США

Болтон сподівається, що у Рябошапки будуть блискучі відносини з генпрокурором США

Київ • УНН

 • 8981 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон сподівається, що після затвердження Руслана Рябошапки на посаді Генерального прокурора України, у нього складуться блискучі відносини з генеральним прокурором США. Про це він повідомив на пресконференції під час візиту до Києва, передає кореспондент УНН.

"Також я мав зустріч з Русланом Рябошапкою, якого номінували на позицію Генерального прокурора. І я сподіваюсь, що коли його затвердять, у нього складуться блискучі відносини з нашим Генеральним прокурором", - сказав Болтон.

Раніше Президент Володимир Зеленський заявив, що кандидатуру заступника керівника Офісу Президента Руслана Рябошапки розглядають для призначення на посаду Генерального прокурора.

Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський представив раднику з національної безпеки США Джону Болтону план реформування щодо законодавства, який планують внести на розгляд ВРУ.

Українські Національні Новини

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