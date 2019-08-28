Зеленський представив Болтону план реформування законодавства
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Президент України Володимир Зеленський представив раднику президента США з національної безпеки Джону Болтону план реформування щодо законодавства, який планують внести на розгляд ВРУ. Про це Джон Болтон повідомив на пресконференції під час візиту до Києва, передає кореспондент УНН.
"Особливо для мене був цікавий той факт, що президент Зеленський і деякі з його колеги представили план щодо реформування законодавства, який вони планують внести на розгляд ВРУ, щодо планів затвердження нового Кабінету міністрів. І я так розумію, що завтра розпочнеться засідання ВРУ з цього питання". – зазначив Болтон.
За його словами, є дуже амбіційним порядок денний щодо подолання корупції, зусиль в антикорупційному напрямку. Тому що розв’язання цієї проблеми має вплив і на стан безпеки.
"Тому що подолавши корупцію з'являється більше можливостей для залучення інвестицій, для розвитку бізнесу. Політично це зміцнює позицію президента і його адміністрації на міжнародній арені, дає можливість для подальшого дипломатичного розв’язання проблеми на Донбасі та в Криму", - сказав Болтон.
Нагадаємо, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Джон Болтон висловив занепокоєння мілітаризацією окупованого Росією Криму та ускладнену цим ситуацію в Чорному морі.