Боксер Д.Берінчик здобув перемогу над іспанцем Х.Окурою

КИЇВ. 13 листопада. УНН. В У Броварах українець Денис Берінчик (5-0, 3 КО) відзначився п'ятою перемогою на профі-рингу в поєдинку з іспанцем Хуаном Окурою (11-8-1, 4 КО) на прізвисько "Отрута", повідомляє УНН з посиланням на сайт промоутерської компанії братів Кличків.