Боксер Д.Берінчик здобув перемогу над іспанцем Х.Окурою
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. В У Броварах українець Денис Берінчик (5-0, 3 КО) відзначився п'ятою перемогою на профі-рингу в поєдинку з іспанцем Хуаном Окурою (11-8-1, 4 КО) на прізвисько "Отрута", повідомляє УНН з посиланням на сайт промоутерської компанії братів Кличків.
Для перемоги українцю знадобилися всі 8 раундів. Тріумфував Д.Берінчик одноголосним рішенням суддів – 77:75, 80:72, 78:74.
Нагадаємо, 28-річний Д.Берінчик вигравав срібну медаль Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.