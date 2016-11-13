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Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
19:23 • 18057 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

18:52 • 35157 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

17:00 • 63677 перегляди

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2 квітня, 10:51 • 134903 перегляди

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2 квітня, 10:44 • 198324 перегляди

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2 квітня, 07:52 • 211096 перегляди

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2 квітня, 07:07 • 196770 перегляди

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Боксер Д.Берінчик здобув перемогу над іспанцем Х.Окурою

Боксер Д.Берінчик здобув перемогу над іспанцем Х.Окурою

Київ • УНН

 • 10411 перегляди

КИЇВ. 13 листопада. УНН. В У Броварах українець Денис Берінчик (5-0, 3 КО) відзначився п'ятою перемогою на профі-рингу в поєдинку з іспанцем Хуаном Окурою (11-8-1, 4 КО) на прізвисько "Отрута", повідомляє УНН з посиланням на сайт промоутерської компанії братів Кличків.

Для перемоги українцю знадобилися всі 8 раундів. Тріумфував Д.Берінчик одноголосним рішенням суддів – 77:75, 80:72, 78:74.

Нагадаємо, 28-річний Д.Берінчик вигравав срібну медаль Олімпійських ігор-2012 у Лондоні.

Українські Національні Новини

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