Боксер Д.Беринчик одержал победу над испанцем Х.Окурой
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Броварах украинец Денис Беринчик (5-0, 3 КО) отметился пятой победой на профи-ринге в поединке с испанцем Хуаном Окурой (11-8-1, 4 КО) по прозвищу "Яд", сообщает УНН со ссылкой на сайт промоутерской компании братьев Кличко.
Для победы украинцу понадобились все 8 раундов. Победил Д.Беринчик единогласным решением судей - 77:75, 80:72, 78:74.
Напомним, 28-летний Д.Беринчик выигрывал серебряную медаль Олимпийских игр-2012 в Лондоне.