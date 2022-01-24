Бокс: українець технічним нокаутом переміг британця у бою за міжнародний пояс
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Український проспект напівсередньої ваги (до 66,7 кг) Карен Чухаджян (20-1, 10 КО) побив британського боксера Райана Мартіна (14-3-1, 6 КО), повідомляє УНН з посиланням на “vringe”
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На коні був вакантний пояс міжнародного чемпіона IBF, і його виграв саме українець. Перші раунди пройшли за рівної боротьби. В п’ятій трихвилинці Чухаджян почав домінувати.
У другій половині протистояння бій перетворився на повне домінування українця. Мартіну добре дісталося на останніх секундах восьмого раунду — дах 7-ї трихвилинки. У наступному раунді він нахопився ударів і взяв коліно. Британець спробував боксувати другим номером, але лідер відразу посилив тиск і змусив того капітулювати в восьмому раунді.
Доповнення
Троє українських боксерів здобули перемоги в Німеччині.