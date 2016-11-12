BMW X5 місцевого прокурора викрали з подвір'я у Запоріжжі
Київ • УНН
ЗАПОРІЖЖЯ-КИЇВ. 12 листопада. УНН. Сьогодні, 12 листопада, у Запоріжжі викрали автомобіль BMW X5, на якому їздить прокурор Запорізької місцевої прокуратури №2 Роман Мазурик. Про це кореспонденту УНН стало відомо з власних джерел у правоохоронних органах.
Близько опівдня позашляховик викрали з власного подвір'я прокурора.
Наразі по всій області оголошено план "Перехоплення".
Низка місцевих ЗМІ зазначили, що на Р.Мазурика напали троє невідомих у масках та зі зброєю. Вони вимусили прокурора віддати їм ключі.