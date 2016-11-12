BMW X5 местного прокурора похитили со двора в Запорожье
Киев • УНН
ЗАПОРОЖЬЕ-КИЕВ. 12 ноября. УНН. Сегодня, 12 ноября, в Запорожье похитили автомобиль BMW X5, на котором ездит прокурор Запорожской местной прокуратуры №2 Роман Мазурик. Об этом корреспонденту УНН стало известно из собственных источников в правоохранительных органах.
Около полудня внедорожник похитили из собственного двора прокурора.
Сейчас по всей области объявлен план "Перехват".
Ряд местных СМИ отметили, что на Р.Мазурика напали трое неизвестных в масках и с оружием. Они вынудили прокурора отдать им ключи.