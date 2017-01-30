Bloomberg: США вивчають, чи зможе керівництво РФ вижити при ядерному вибуху

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Управління директора Національної розвідки США, яке координує роботу всіх американських розвідслужб, і Стратегічне командування Збройних сил США готують спільну оцінку того, наскільки високі шанси у керівництва Росії і КНР вижити, а також зберегти оперативний потенціал в умовах нанесення ядерних ударів по території цих країн. Про це в понеділок, 30 січня, повідомило агентство Bloomberg з посиланням на звіт ODNI і бойового командування у складі Міноборони США, передає УНН.

За даними агентства, члени Конгресу США від обох партій — Демократичної та Республіканської направили запит на проведення нового дослідження ще при адміністрації Барака Обами. Проаналізувати пропонувалося, зокрема, такі фактори, як “ймовірність виживання” керівництва обох країн, збереження їм командних функцій, контролю над ситуацією і принципу “безперервності у виконанні державних програм”.

Звіт повинен був включати координати розташування і опис “надземних і підземних об’єктів” забезпечення безпеки російського і китайського “політичного й військової керівництва та їх оперативних штабів “на період кризи і військового часу”. Стратегічному командуванню було також доручено проаналізувати, як всі ці фактори співвідносяться з планами Вашингтона з ведення ядерної війни, відзначає Bloomberg.

Запит був направлений від імені конгресмена-республіканця, члена підкомітету з стратегічним силам комітету Палати представників Конгресу США у справах збройних сил Майка Тернера. Як уточнили в Стратегічному командуванні ЗС США, зараз його експерти “готують відповідь” на цей запит, “розголошення яких-небудь деталей на даному етапі передчасно”.

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