Bloomberg: США изучают, сможет ли руководство РФ выжить при ядерном взрыве

По данным агентства, члены Конгресса США от обеих партий - Демократической и Республиканской направили запрос на проведение нового исследования еще при администрации Барака Обамы. Проанализировать предлагалось, в частности, такие факторы, как "вероятность выживания" руководства обеих стран, сохранение им командных функций, контроля над ситуацией и принципа "непрерывности в выполнении государственных программ".

Отчет должен был включать координаты расположения и описание "надземных и подземных объектов" обеспечение безопасности российского и китайского "политического и военного руководства и их оперативных штабов" на период кризиса и военного времени ". Стратегическому командованию было также поручено проанализировать, как все эти факторы соотносятся с планами Вашингтона по ведению ядерной войны, отмечает Bloomberg.

Запрос был направлен от имени конгрессмена-республиканца, члена подкомитета по стратегическим силам комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Майка Тернера. Как уточнили в Стратегическом командовании ВС США, сейчас его эксперты "готовят ответ" на этот запрос, "разглашение каких-либо деталей на данном этапе преждевременно".