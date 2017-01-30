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Bloomberg: США изучают, сможет ли руководство РФ выжить при ядерном взрыве

Киев • УНН

 • 8698 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Управление директора Национальной разведки США, которое координирует работу всех американских разведслужб, и Стратегическое командование Вооруженных сил США готовят совместную оценку того, насколько высоки шансы у руководства России и КНР выжить, а также сохранить оперативный потенциал в условиях нанесения ядерных ударов по территории этих стран. Об этом в понедельник, 30 января, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на отчет ODNI и боевого командования в составе Минобороны США, передает УНН.

По данным агентства, члены Конгресса США от обеих партий - Демократической и Республиканской направили запрос на проведение нового исследования еще при администрации Барака Обамы. Проанализировать предлагалось, в частности, такие факторы, как "вероятность выживания" руководства обеих стран, сохранение им командных функций, контроля над ситуацией и принципа "непрерывности в выполнении государственных программ".

Отчет должен был включать координаты расположения и описание "надземных и подземных объектов" обеспечение безопасности российского и китайского "политического и военного руководства и их оперативных штабов" на период кризиса и военного времени ". Стратегическому командованию было также поручено проанализировать, как все эти факторы соотносятся с планами Вашингтона по ведению ядерной войны, отмечает Bloomberg.

Запрос был направлен от имени конгрессмена-республиканца, члена подкомитета по стратегическим силам комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Майка Тернера. Как уточнили в Стратегическом командовании ВС США, сейчас его эксперты "готовят ответ" на этот запрос, "разглашение каких-либо деталей на данном этапе преждевременно".

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