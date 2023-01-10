Блізніченко перейшов до “Вереса”

Деталі

Договір містить опцію автоматичної пролонгації ще на 2,5 сезони. З минулої зими Блізніченко виступав за “Інгулець”. У складі команди з Петрово футболіст провів лише 4 матчі.

Раніше грав за “Дніпро”, турецький “Карабюкспор” та молдавський “Шериф”.

Доповнення

“Верес” посідає 10-у сходинку в УПЛ, маючи в активі 17 очок після 15 матчів.