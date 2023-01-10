Близниченко перешел в "Верес"

Детали

Договор содержит опцию автоматической пролонгации еще на 2,5 сезона. С прошлой зимы Близниченко выступал за “Ингулец”. В составе команды из Петрово футболист провел лишь 4 матча.

Ранее играл за “Днепр”, турецкий “Карабюкспор” и молдавский “Шериф”.

Дополнение

“Верес” занимает 10-ю строчку в УПЛ, имея в активе 17 очков после 15 матчей.