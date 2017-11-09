Близько трьох тисяч літрів контрафактного алкоголю виявили на складах логістичної компанії

"В ході проведення обшуків в складських приміщеннях однієї із логістичних компаній міста Одеси виявлено пластикові ємності різних об’ємів, заповнені рідиною із характерним запахом спирту. На жодній з пляшок не було акцизних марок", - йдеться у повідомленні.

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За попереднім підрахунком загальна кількість контрафактного товару склала близько 3 тисяч літрів. Сума вилученого фальсифікованого товару склала понад 320 тисяч гривень.

Як повідомляв УНН, кожна друга пляшка алкоголю в Україні — це контрафакт, тобто нелегальний продукт, зроблений з нелегального спирту, розведений незрозумілою водою, з незрозумілою етикеткою і без сплати акцизів. На цьому бізнесі, за даними журналіста О.Дубинського, щомісяця контролюючі органи заробляють по 9 млн доларів.

Додамо, що за прогнозами експертів, у разі подальшого підняття акцизів на алкоголь, 90% ринку опиниться в тіні.