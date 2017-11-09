Близько трьох тисяч літрів контрафактного алкоголю виявили на складах логістичної компанії
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. На Одещині співробітники Державної прикордонної служби та ДФС запобігли розповсюдженню великої партії фальсифікованих алкогольних виробів. Про це повідомляє прес–служба прикордонників, передає УНН.
"В ході проведення обшуків в складських приміщеннях однієї із логістичних компаній міста Одеси виявлено пластикові ємності різних об’ємів, заповнені рідиною із характерним запахом спирту. На жодній з пляшок не було акцизних марок", - йдеться у повідомленні.
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За попереднім підрахунком загальна кількість контрафактного товару склала близько 3 тисяч літрів. Сума вилученого фальсифікованого товару склала понад 320 тисяч гривень.
Як повідомляв УНН, кожна друга пляшка алкоголю в Україні — це контрафакт, тобто нелегальний продукт, зроблений з нелегального спирту, розведений незрозумілою водою, з незрозумілою етикеткою і без сплати акцизів. На цьому бізнесі, за даними журналіста О.Дубинського, щомісяця контролюючі органи заробляють по 9 млн доларів.
Додамо, що за прогнозами експертів, у разі подальшого підняття акцизів на алкоголь, 90% ринку опиниться в тіні.