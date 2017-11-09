Около трех тысяч литров контрафактного алкоголя обнаружили на складах логистической компании

"В ходе проведения обысков в складских помещениях одной из логистических компаний города Одессы обнаружено пластиковые емкости различных объемов, заполненные жидкостью с характерным запахом спирта. На одной из бутылок не было акцизных марок", - говорится в сообщении.

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По предварительному подсчету общее количество контрафактного товара составила около 3 тысяч литров. Сумма изъятого фальсифицированного товара составила более 320 тысяч гривен.

Как сообщал УНН, каждая вторая бутылка алкоголя в Украине - это контрафакт, то есть нелегальный продукт, сделанный из нелегального спирта, разведенный непонятной водой, с непонятной этикеткой и без уплаты акцизов. На этом бизнесе, по данным журналиста О.Дубинского, ежемесячно контролирующие органы зарабатывают по 9 млн долларов.

Добавим, что по прогнозам экспертов, в случае дальнейшего повышения акцизов на алкоголь, 90% рынка окажется в тени.