Близько ста китів, що викинулися на берег у Новій Зеландії, врятовані
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Співробітникам департаменту охорони природи Нової Зеландії та волонтерам вдалося врятувати близько ста круглоголових китів, які викинулися напередодні на берег бухти Голден-Бей новозеландського Південного острова, передає УНН з посиланням на ВВС.
Регіональний керівник департаменту охорони природи Ендрю Ламасон розповів, що операція порятунку тварин минула успішно, хоча і не без труднощів. За його словами, ссавці вночі знову спробували викинутися на берег, але завдяки припливу і поліпшенню погодних умов волонтерам вдалося повернути постраждалих китів в море.
“Будемо сподіватися, що нова зграя китів відведе їх на глибину. Але все таки є ймовірність, що деякі з тварин спробують повернутися”, — сказав Е.Ламасон.