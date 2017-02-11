Близько ста китів, що викинулися на берег у Новій Зеландії, врятовані

Регіональний керівник департаменту охорони природи Ендрю Ламасон розповів, що операція порятунку тварин минула успішно, хоча і не без труднощів. За його словами, ссавці вночі знову спробували викинутися на берег, але завдяки припливу і поліпшенню погодних умов волонтерам вдалося повернути постраждалих китів в море.

“Будемо сподіватися, що нова зграя китів відведе їх на глибину. Але все таки є ймовірність, що деякі з тварин спробують повернутися”, — сказав Е.Ламасон.