Около ста китов, которые выбросились на берег в Новой Зеландии, спасены

Региональный руководитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон рассказал, что операция спасения животных прошла успешно, хотя и не без трудностей. По его словам, млекопитающие ночью снова попытались выброситься на берег, но благодаря притоку и улучшению погодных условий волонтерам удалось вернуть пострадавших китов в море.

"Будем надеяться, что новая стая китов отведет их на глубину. Но все же есть вероятность, что некоторые из животных попытаются вернуться", - сказал Э.Ламасон.