Около ста китов, которые выбросились на берег в Новой Зеландии, спасены
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Сотрудникам департамента охраны природы Новой Зеландии и волонтерам удалось спасти около ста круглоголовых китов, которые выбросились накануне на берег бухты Голден-Бей новозеландского Южного острова, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Региональный руководитель департамента охраны природы Эндрю Ламасон рассказал, что операция спасения животных прошла успешно, хотя и не без трудностей. По его словам, млекопитающие ночью снова попытались выброситься на берег, но благодаря притоку и улучшению погодных условий волонтерам удалось вернуть пострадавших китов в море.
"Будем надеяться, что новая стая китов отведет их на глубину. Но все же есть вероятность, что некоторые из животных попытаются вернуться", - сказал Э.Ламасон.