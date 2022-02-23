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Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри
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Близько 50 українців не змогли потрапити у Крим: окупанти пропускають лише за російськими паспортами, виїзд - заблоковано

Близько 50 українців не змогли потрапити у Крим: окупанти пропускають лише за російськими паспортами, виїзд - заблоковано

Київ • УНН

 • 123290 перегляди

КИЇВ. 23 лютого. УНН. Окупаційна влада на території тимчасово окупованого Криму припинила виїзд громадян з півострова на підконтрольну Уряду України територію навпроти КПВВ “Каланчак” та “Чонгар”. Про це у своєму Telegram повідомляє уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.

Цитата

“Протягом останніх двох годин окупаційна влада не пропустила до тимчасово окупованого Криму близько півсотні громадян України. Безперешкодно можуть потрапити додому лише мешканці півострова з російськими паспортами”, - йдеться в повідомленні.

Деталі

Наголошується, що виїзд з півострова заблоковано. Російські силовики пояснюють це тим, що нібито українська влада припинила роботу КПВВ в односторонньому порядку.

Натомість українські прикордонники наголошують, що зі сторони материкової України КПВВ працюють у штатному режимі.

“Закликаю міжнародну спільноту відреагувати на факт порушення окупаційною адміністраціє права громадян України на свободу пересування та вжити заходів щодо припинення політики РФ, спрямованої на відчуження окупованих територій від України разом з громадянами, які там проживають”, - наголосила Денісова.

Додамо

Через загострення ситуації сьогодні Рада з національної безпеки і оборони України прийняла рішення про введення надзвичайного стану, крім Донецької та Луганської областей, де вже діє окремий правовий режим.

Також повідомлялося, що після рішення РНБО ВР може проголосувати за введення надзвичайного стану в деяких регіонах.
Тим часом, західні ЗМІ повідомляють, що з боку російського кордону у бік Донецька рухаються дві колони військової техніки.

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