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The New York Times

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Близько 400 освітніх закладів Київщини працюватимуть за змішаною формою навчання

Київ • УНН

 • 2139812 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. Наразі більшість закладів освіти Київщини працюватимуть за змішаною формою, де діти навчатимуться і офлайн, і дистанційно. Про це під час брифінгу повідомив начальник ГУ Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов, передає кореспондент УНН.

Близько 400 освітніх закладів Київщини працюватимуть за змішаною формою навчання

Цитата

«За результатами обстежень місцевих органів влади і Департаменту освіти, 88 закладів освіти будуть працювати очно, 98 – дистанційно і 399 закладів будуть працювати за змішаною формою, тобто діти навчатимуться то в школі, то дистанційно. За змішаною формою також працюватимуть 22 заклади професійно-технічної освіти і 6 вишів», – повідомив Нєбитов.

Деталі

Він додав, що для організації фізичної безпеки дітей в 69 територіальних громадах Київської області створено відповідні комісії, куди увійшли представники і місцевих органів влади, і Київської ОВА, і ДСНС, які досліджують умови навчання дітей.

Уже перевірено 1127 навчальних закладів. Серед них системою відеоспостереження оснащені 129 закладів, рамками металошукачів – лише 2 заклади, тривожними кнопками – 463 навчальних закладах. Фізична охорона присутня в 187 навчальних закладах.

Нагадаємо

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні 48% шкіл готові до очної або змішаної форми навчання.

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