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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Около 400 образовательных учреждений Киевской области будут работать по смешанной форме обучения

Киев • УНН

 • 2139812 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. Сейчас большинство учебных заведений Киевской области будут работать по смешанной форме, где дети будут учиться и офлайн, и дистанционно. Об этом во время брифинга сообщил начальник ГУ Национальной полиции в Киевской области Андрей Небытов, передает корреспондент УНН.

Около 400 образовательных учреждений Киевской области будут работать по смешанной форме обучения

Цитата

«По результатам обследований местных органов власти и Департамента образования, 88 учебных заведений будут работать очно, 98 – дистанционно и 399 заведений будут работать по смешанной форме, то есть дети будут учиться то в школе, то дистанционно. По смешанной форме также будут работать 22 заведения профессионально-технического образования и 6 вузов», – сообщил Небытов.

Детали

Он добавил, что для организации физической безопасности детей в 69 территориальных громадах Киевской области созданы соответствующие комиссии, куда вошли представители и местных органов власти, и Киевской ОВА, и ГСЧС, исследующих условия обучения детей.

Уже проверено 1127 учебных заведений. Среди них системой видеонаблюдения оснащены 129 заведений, рамками металлоискателей – только 2 заведения, тревожными кнопками – 463 учебных заведений. Физическая охрана находится в 187 учебных заведениях.

Напомним

Министр образования и науки Сергей Шкарлет сообщил, что в Украине 48% школ готовы к очной или смешанной форме обучения.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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