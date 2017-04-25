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Близько 3 тис. шлюбів зареєстрували у Києві за перші два місяці року

Київ • УНН

 • 11730 перегляди

КИЇВ. 25 квітня. УНН. У січні-лютому 2017 року у Києві зареєстровано 2 тис 974 шлюби. Найбільше шлюбів зареєстровано у Печерському районі столиці, а найменше – у Подільському. Про це повідомляє Головне управління статистики у місті Києві Державної служби статистики України, передає УНН.

“Шлюбів у січні—лютому 2017р. по місту Києву укладено 2 тис. 974, що складає 6,3 реєстрації на 1000 осіб наявного населення. Найвищий рівень шлюбності (11,1 реєстрація на 1000 осіб) — у Печерському районі, найнижчий (4,3 на 1000 осіб) — у Подільському районі”, — повідомляє Держстатистики.

При цьому частота реєстрацій розлучень по Києву становить 1,2 розлучення на 1000 осіб.

Найвищий рівень розлучень спостерігався у Дарницькому та Шевченківському районах (по 1,4 реєстрації на 1000 осіб), найнижчий — у Деснянському, Дніпровському, Оболонському, та Солом’янському районах столиці (по 1,1 на 1000 осіб).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: За спрощеною процедурою зареєстрували шлюб 3600 пар

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