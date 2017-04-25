Около 3 тыс. браков зарегистрировали в Киеве за первые два месяца года

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 15365 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 75581 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 138526 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110360 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112379 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 109813 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102214 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106375 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103060 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149365 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Около 3 тыс. браков зарегистрировали в Киеве за первые два месяца года

Около 3 тыс. браков зарегистрировали в Киеве за первые два месяца года

Киев  •  УНН

 • 11714 просмотра

КИЕВ. 25 апреля. УНН. В январе-феврале 2017 в Киеве зарегистрировано 2 тыс. 974 браков. Больше всего браков зарегистрировано в Печерском районе столицы, а меньше всего - в Подольском. Об этом сообщает Главное управление статистики в городе Киеве Государственной службы статистики Украины, передает УНН.

"Браков в январе-феврале 2017г. по городу Киеву заключено 2 тыс. 974, что составляет 6,3 регистрации на 1000 человек населения. Самый высокий уровень (11,1 регистрация на 1000 человек) - в Печерском районе, самый низкий (4,3 на 1000 человек) - в Подольском районе ", - сообщает Госстатистики.

При этом частота регистраций разводов по Киеву составляет 1,2 развода на 1000 человек.

Самый высокий уровень разводов наблюдался в Дарницком и Шевченковском районах (по 1,4 регистрации на 1000 человек), самый низкий - в Деснянском, Днепровском, Оболонском, и Соломенском районах столицы (по 1,1 на 1000 человек).

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