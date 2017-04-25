Около 3 тыс. браков зарегистрировали в Киеве за первые два месяца года

"Браков в январе-феврале 2017г. по городу Киеву заключено 2 тыс. 974, что составляет 6,3 регистрации на 1000 человек населения. Самый высокий уровень (11,1 регистрация на 1000 человек) - в Печерском районе, самый низкий (4,3 на 1000 человек) - в Подольском районе ", - сообщает Госстатистики.

При этом частота регистраций разводов по Киеву составляет 1,2 развода на 1000 человек.

Самый высокий уровень разводов наблюдался в Дарницком и Шевченковском районах (по 1,4 регистрации на 1000 человек), самый низкий - в Деснянском, Днепровском, Оболонском, и Соломенском районах столицы (по 1,1 на 1000 человек).

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