Близько 25 тисяч іспанських студентів попри карантин зібрались на нелегальній вечірці
Київ • УНН
КИЇВ. 19 вересня. УНН. Близько 25 тисяч людей взяли участь у найбільшій незаконній алкогольній вечірці в Мадриді з початку пандемії COVID-19, повідомила поліція Іспанії. Про це пише УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Ці вечірки на відкритому повітрі називають "Макро-ботеллон".
"Це найбільший ботеллон, який ми бачили з початку пандемії COVID-19", - повідомив представник поліції.
Влада повідомила, що в п'ятницю в Барселоні і в місті Логроньо пройшли і інші масові заходи з порушенням карантинних заходів.
На відео із соцмереж видно, що на вечірці були присутніми тисячі людзей, що були без масок і не дотримувались соціальної дистанції.
Buenos días mundo Twitter, es sábado, esta noche/madrugada Ciudad Universitaria de Madrid, macro botellón, 25% de enfermos en UCI, gentuza que no es capaz de mover el culo por sus derechos, la ciudad de la puta loca. Que bonita ha quedado. pic.twitter.com/4QgRAVm4sR— Rosa (@rosarobco) September 18, 2021
Доповнення
Уряд Мадрида послабить обмеження з понеділка, 20 вересня, щоб бари і клуби могли залишатися відкритими з 6 години ранку і до 2 години ночі. Люди як і раніше повинні носити маски в приміщенні і дотримуватися дистанції в 1,5 метра.
Проте, масові заходи як і раніше є незаконними і караються штрафом за участь в розмірі від 500 євро (748,64 долара) для неповнолітніх до 600 євро (898,37 долара) для дорослих. Організаторам загрожує штраф в розмірі до 600 тисяч євро (898 368 доларів), якщо суд вирішить, що це діяльність, яка ставить під загрозу здоров'я населення.