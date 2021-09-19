Близько 25 тисяч іспанських студентів попри карантин зібрались на нелегальній вечірці

Деталі

Ці вечірки на відкритому повітрі називають "Макро-ботеллон".

"Це найбільший ботеллон, який ми бачили з початку пандемії COVID-19", - повідомив представник поліції.

Влада повідомила, що в п'ятницю в Барселоні і в місті Логроньо пройшли і інші масові заходи з порушенням карантинних заходів.

На відео із соцмереж видно, що на вечірці були присутніми тисячі людзей, що були без масок і не дотримувались соціальної дистанції.

Buenos días mundo Twitter, es sábado, esta noche/madrugada Ciudad Universitaria de Madrid, macro botellón, 25% de enfermos en UCI, gentuza que no es capaz de mover el culo por sus derechos, la ciudad de la puta loca. Que bonita ha quedado. pic.twitter.com/4QgRAVm4sR

Доповнення

Уряд Мадрида послабить обмеження з понеділка, 20 вересня, щоб бари і клуби могли залишатися відкритими з 6 години ранку і до 2 години ночі. Люди як і раніше повинні носити маски в приміщенні і дотримуватися дистанції в 1,5 метра.

Проте, масові заходи як і раніше є незаконними і караються штрафом за участь в розмірі від 500 євро (748,64 долара) для неповнолітніх до 600 євро (898,37 долара) для дорослих. Організаторам загрожує штраф в розмірі до 600 тисяч євро (898 368 доларів), якщо суд вирішить, що це діяльність, яка ставить під загрозу здоров'я населення.