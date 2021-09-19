Около 25 тысяч испанских студентов несмотря на карантин собрались на нелегальной вечеринке
Киев • УНН
КИЕВ. 19 сентября. УНН. Около 25 тысяч человек приняли участие в крупнейшей незаконной алкогольной вечеринке в Мадриде с начала пандемии COVID-19, сообщила полиция Испании. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
Эти вечеринки на открытом воздухе называют "Макро-ботеллон".
"Это самый большой ботеллон, который мы видели с начала пандемии COVID-19", - сообщил представитель полиции.
Власти сообщили, что в пятницу в Барселоне и в городе Логроньо прошли и другие массовые мероприятия с нарушением карантинных мероприятий.
На видео из соцсетей видно, что на вечеринке присутствовали тысячи людзей, которые были без масок и не придерживались социальной дистанции.
Buenos días mundo Twitter, es sábado, esta noche / madrugada Ciudad Universitaria de Madrid, macro botellón, 25% de enfermos en UCI, gentuza que no es capaz de mover el culo por sus derechos, la ciudad de la puta loca. Que bonita ha quedado. pic.twitter.com/4QgRAVm4sR- Rosa (@rosarobco) September 18, 2021
Дополнение
Правительство Мадрида ослабит ограничения с понедельника, 20 сентября, чтобы бары и клубы могли оставаться открытыми с 6 часов утра и до 2 часов ночи. Люди по-прежнему должны носить маски в помещении и соблюдать дистанцию в 1,5 метра.
Однако, массовые мероприятия по-прежнему являются незаконными и наказываются штрафом за участие в размере от 500 евро (748,64 доллара) для несовершеннолетних до 600 евро (898,37 доллара) для взрослых. Организаторам грозит штраф в размере до 600 тысяч евро (898 368 долларов), если суд решит, что это деятельность, которая ставит под угрозу здоровье населения.